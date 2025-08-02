Yatalak hale gelmişti, 5 yıl sonra iyileşti! “Ağrılardan dolayı bağırıyordum”

2021’de başlayan şikayetleri nedeniyle uzun süre çeşitli hastanelerde tedavi arayan Rauf Toraman’a, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz tarafından ağrılı mesane sendromu tanısı konuldu. Yapılan ameliyatla hastanın ince bağırsağından yapay mesane oluşturuldu. Ameliyat sonrası hasta ağrısız bir şekilde normal hayatına döndü.

5 YILINI ZOR YATAKTA GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI

Toraman, hastaneye başvurduğunda idrarını dışarıdan iki böbreğine yerleştirilen nefrostomi tüpleriyle yapabiliyordu. Yaklaşık 5 yılını bu şekilde ve çoğunlukla yatakta geçirmek zorunda kalan hasta, operasyon sonrası ilk kez kendi kendine idrar yapabildiğini belirtti.

“BAŞARI ORANI YÜZDE 100”

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Tahir Karadeniz, ağrılı mesane sendromunun kadınlarda sık, erkeklerde ise nadiren görüldüğünü söyledi. Karadeniz, "Bu hastalık mesaneyi küçültüp yok edebiliyor. İdrar depolanamıyor, mesaneye idrar geldiğinde dayanılmaz ağrılar oluşuyor" dedi.

Hastalığın ileri evrelerinde ilaç ve endoskopik yöntemlerin etkili olmadığını, bu durumda mesanenin çıkarılarak yerine ince bağırsaktan yeni bir mesane yapılabildiğini belirten Karadeniz, "Yeni mesanenin idrarı tutabilmesi ve hastanın idrar yapabilir hale gelmesi önemli. Tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığında başarı oranı yüzde 100" ifadelerini kullandı.

“AĞRILARDAN DOLAYI BAĞIRIYORDUM”

Rauf Toraman ise, "Çok az idrar yapabiliyordum, ağrılardan dolayı bağırıyordum. Tahir hocam teşhisi koydu ve yapay mesane yapıldı. Beş yıl sonra ilk defa idrar yaptığımı hissettim. Ameliyat sonrası normal hayatıma döndüm" diye konuştu.