Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi 10-13 Ağustos arasında birçok ilçeyi etkileyecek. Buca, Bornova, Karşıyaka, Çeşme ve daha birçok ilçede Gediz elektrik kesinti duyurusu yaptı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar için Gediz elektrik kesintisi listesi paylaşıldı.

İzmir genelinde Gediz Elektrik tarafından 10-13 Ağustos tarihleri arasında çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, farklı mahalle ve sokaklarda belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. 

Gediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 10-13 AĞUSTOS

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Ağustos 2025

09:00 - 15:00 Donanmacı Mahallesi (1729, 1737, 1735, 1734, 1733, 1732, 1730, 1671 Sokaklar)

11:00 - 12:00 Bahriye Üçok Mahallesi (Atatürk Bulvarı, 1835/1, 1827 Sokaklar, Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu, Rüştü Sardağ Caddesi, 1764 Sokak)

13 Ağustos 2025

11:00 - 12:00 Cumhuriyet Mahallesi (6697, 6698, 6699, 6700/1, 6700/2, Anadolu Caddesi, 6687, 6660, 6693, 6694, 6695, 6696 Sokaklar) ve Şemikler Mahallesi (Anadolu bölgesi)

09:00 - 15:00 Dedebaşı Mahallesi (6107, 6106, 6105, 6104, 6103, 6116 Ordu Bulvarı, 6116/5, 6116/4, 6116/3, 6116/2, 6116/1, 6112, 6111/3, 6111/2, 6111, 6108 Sokaklar)

09:00 - 15:00 Fikri Altay Mahallesi (6198, 6226, 6227, 6231, 6235, 6235/1, 6236, 6237, 6238, Erdoğan Akkaya, 6184, 6184/2, 6195, 6196, 6197, 6199 Sokaklar)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Ağustos 2025

09:00 - 09:30 Atatürk Mahallesi (5669, 5642, 5672, 5679, 5763, 5759, 5754, 5752, 5748, 5746, 5738, 5731, 5730, 5729, 5728, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5718, 5716, 5714, 5712, 5710, 5708, 5705, 5704, 5702, 5699, 5697, 5695, 5690, 5689, 5685, 5683, 5681, 5678, 5673, 5670, 5665, 5663, 5662, 5661, 5658, 5657, 5656, 5655, 5654, 5652, 5648, 5646, 5644, 5636, 5640, 5743, 5741, 5716, 5709, 5711, 5730, 5692, 5721, 5694, 5726, 5745, 5728, 5691, 5717, 5682)

12:00 - 12:30 Atatürk Mahallesi (5644, 5642, 5640, 5636, 5714, 5716, 5713, 5682, 5717, 5712, 5718, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5728, 5729, 5730, 5731, 5738, 5746, 5748, 5752, 5754, 5759, 5763, 5679, 5672, 5743, 5741, 5695, 5709, 5711, 5730, 5692, 5721, 5694, 5726, 5745, 5728, 5691, 5690, 5689, 5685, 5683, 5681, 5678, 5673, 5670, 5669, 5665, 5663, 5662, 5661, 5658, 5657, 5656, 5655, 5654, 5652, 5648, 5646, 5697, 5710, 5708, 5705, 5704, 5702, 5699 Sokaklar)

Gediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Ağustos 2025

09:00 - 17:00 Çakmaklı Mahallesi (Sahil Caddesi, Çiçek, Çamlık, Zeytinlik, Zambak, Yılmaz, Yasemin, Senakent Selman, Sarmaşık, Sahil Yolu Caddesi, Pınar Kümesi, Papatya, Palmiye, Orkide, Nilüfer, Merdivenli, Menekşe 4, Melisa, Manolya, Leylak, Kiraz, Kardelen, Karanfil 2, Karacadağ, Gül, Balkır Atatürk Caddesi, Akasya Sokaklar, 10/38, 10/1, 10/3 Sokaklar, Burak Reis Sokak)

09:00 - 13:00 Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi (2509, 2517, 2521, 2524 Papatya Küme Evler), Bozköy (Cemalettin Aksu Caddesi), Fatih Mahallesi (Helvacı Foça Yolu Sokak, 2494 Sokak)

12 Ağustos 2025

14:00 - 17:00 Karaköy, Karakuzu, Yalı (Aliağa Organize Sanayi Bölgesi), Uzunhasanlar, Çoraklar, Güzelhisar, Çıtak mahalleleri

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Ağustos 2025

01:00 - 01:30 İnciraltı

Gediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 3. Resim

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Ağustos 2025

09:00 - 14:00 Postacılar Mahallesi (7476, 7651/2, 7651/1, 7612, 7610, 7600, 7599/5, 7599, 7478, 7476/1 Sokaklar, Şehit Abdurrahman Koçak Parkı)

09:00 - 15:00 Osmangazi Mahallesi (574/3, 579/4 Sokaklar)

09:00 - 15:00 Osmangazi Mahallesi (574/3 Sokak)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Ağustos 2025

09:00 - 15:00 Doğanlar ve Kemalpaşa

Gediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 4. Resim

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İzmir’de ikamet eden aboneler, yaşanacak elektrik kesintilerinin tarih ve saat bilgilerine GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden veya çağrı merkezi aracılığıyla ulaşabiliyor.

GDZ elektrik planlı kesinti haritası sayfası üzerinden İzmir elektrik kesintisi sorgulama yapılabiliyor.

GDZ elektrik kesintilerin süresi ve detaylarını anlık olarak güncellenerek abonelere bildiriliyor.

Gediz elektrik kesintisi listesi 10-13 Ağustos: İzmir planlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 5. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik tarafından planlanan kesintiler öğle ve akşam saatlerinde bitmiş olacak. Bazı kesintilerin ise gece 01.30 civarında son bulması bekleniyor.

