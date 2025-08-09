Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme

İzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme
İzmir, Çeşme, Su Kesintisi, Kuraklık, DSİ, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iklim krizi ve artan su tüketimi nedeniyle Çeşme ve çevre ilçelerde devam eden su kesintileri sona eriyor. Günlerdir yaşanan su krizine son vermesi beklenen Karareis Barajı'ndan bugün ilk su veriliyor.

İZSU, iklim krizi nedeniyle oluşan kuraklık ve artan tüketim sebebiyle 25 Temmuz'dan itibaren ilçede gece su kesintilerine başlamıştı. İlk etapta 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanan kesinti, 31 Temmuz'dan itibaren 23.00-09.00 saatleri arasında 10 saate çıkarılmıştı.

Karaburun'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşası tamamlanmak üzere olan Karareis Barajı'ndan su verilmesi süreci, CHP ve AK Parti arasında siyasi tartışmalara yol açsa da bugün önemli bir adım atılıyor.

TÖREN BUGÜN

Bugün saat 14.00'te Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve İçme Suyu İlk Su Verme Töreni düzenlenecek. Açılışı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yapacak.

İzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme - 1. Resim

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, "DSİ'deki arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla su arıtmayı yetiştirmeye gayret ediyorlar. Karareis Barajı'ndan su aldığımız anda Çeşme'deki su kesintilerine son vereceğiz. Yarın alırsak yarın bile kesintileri durdurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şam’dan sürpriz karar: Paris görüşmelerine katılmayacakArt arda ölümler yaşanmıştı! 1 milyona yakın keklik doğaya salındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinem'in ölümü adım adım böyle gelmiş! Kahreden detaylar ortaya çıktı - GündemCinayet adeta göz göre göre gelmişSektörün öncü markasının acı günü! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - GündemÜnlü iş adamı hayatını kaybettiAnkara Büyükşehir Belediyesi’ne 7.4 milyon lira ceza! - GündemABB'ye 7.4 milyon lira cezaYangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı - GündemYangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldıIşık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdü - GündemIşık ihlali için buldukları yöntem hem şaşırttı hem güldürdüÇanakkale'de evler küle döndü! Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - GündemAlevlere teslim olan evler küle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...