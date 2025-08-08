Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomi > Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı

Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı
İklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık İzmir'i oldukça fazla etkiledi. Kentte su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artışa neden oldu.

İzmir'de kuraklık nedeniyle Çeşme ile 12 merkez ilçedeki su kesintileri devam ediyor. Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

BİDONLARA TALEP ARTTI

Düzenli kesintilere karşı İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su doldurarak susuz kalmamak için önlem alıyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep artarken, Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi.

Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı - 1. Resim

"YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR"

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı - 2. Resim

"SATIŞLARIMIZ İKİYE KATLANDI"

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını söyledi. Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı." dedi.

Su kesintileriyle boğuşan İzmir'de bir tek onların yüzü güldü! Satışlar yüzde 100'ün üzerinde arttı - 3. Resim

"TOPLUM OLARAK BİLİNÇLİ OLMAK GEREKİYOR"

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

