Büyükşehir Belediyesinde asfalt yolsuzluğu! İzmir'e iki dava daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı”na yönelik bölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Edimin ifasına fesat karıştırmak suçunu birden fazla defa zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 56 şüpheli hakkında 3-12 yıl arası hapis istendi.

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Aynı şekilde, “Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması” işlerine yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarından haklarında yine eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 44 şüpheli hakkında 3-14 yıl arası hapis talep edildi.