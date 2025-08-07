Bakanlık düğmeye bastı! Üç şehidin kabirleri yenileniyor
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyetinin Öcalan’la görüşmek için gittiği İmralı’da merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın ilk mezarının önünde çektirdiği fotoğraf ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının mezar yerlerinin yenilenmesi için talimat verdi. Adalet Bakanlığı da hızla çalışmaları başlattı.
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın mezarlarının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemesi yapılması konusunda karar alındı. Ardından bakanlıktan bir heyet adaya giderek yerinde durum tespiti yaptı.
Hem aslına uygun olarak çevre düzenlemesi yapılması, hem de mezarların yenilenmesi için çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. Bakanlık, Menderes’in idam edilmesinin yıl dönümü olan 17 Eylül’e kadar çalışmaları bitirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi