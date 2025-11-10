Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı

Bektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi&#039;ne bağlandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Konuklu köyü referanduma giderek Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı. Böylece Konuklu köyü sınırlarında bulunan Bektaş Yaylası da Yavuzkemal Beldesi'ne bağlanmış oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Konuklu köyünde gerçekleştirilen referandumda, 256 seçmenden 199'u sandığa gitti. Oy kullanan seçmenlerin tamamı "evet" oyu vererek, köyün Yavuzkemal Beldesine bağlanmasını onayladı. Böylece Bektaş Yaylası'nın da içerisinde bulunduğu Konuklu köyü resmen Yavuzkemal Beldesinin sınırlarına dahil oldu.

Bektaş Yaylası, Yavuzkemal Beldesi'ne bağlandı - 1. Resim

"EN GÜZEL HİZMETLERİ YAPACAĞIZ"

Referandum sonucunu değerlendiren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Her iki tarafa, hem Bektaş Yaylası'na hem de Yavuzkemal Beldesi'ne hayırlı olması dileğiyle vesile olanlara bir damla su, bir tutam tuz mesabesinde de olsa emeği geçen herkese tebrikler ve teşekkürler. Geleceği yayla turizminde olan Yavuzkemal Beldemiz sınırlarında bulunan Kulakkaya Yaylası'nda olduğu gibi Bektaş Yaylası'na da en güzel hizmetleri yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından olduHatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tercihler önce ‘yerli üretim’ oldu! İlk 10 ayda en çok bu otomobiller satıldı - Ekonomiİlk 10 ayda en çok bu otomobiller satıldı500 bin TL’nin getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı - Ekonomi500 bin TL’nin getirisi ne kadar?9 ayda 81 milyar TL kâr açıkladı! THYAO hissesi için 11 kurumdan hedef fiyat - EkonomiTHY hissesi için 11 kurumdan hedef fiyatABD'de havacılık sektörü çöktü! Her gün binlerce uçuş iptal ediliyor - EkonomiHer gün binlerce uçuş iptal ediliyorYüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! Bakan Kurum'dan paylaşım geldi - EkonomiYüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı!Külçe altının reel getirisi son 61 ayın zirvesinde - EkonomiKülçe altının reel getirisi son 61 ayın zirvesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...