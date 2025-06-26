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Beşiktaş, kulüp bulmasını istedi! Svensson'un sonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, kulüp bulmasını istedi! Svensson&#039;un sonu
Beşiktaş, Kayserispor, Go Ahead Eagles, Transfer, Bonservis, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, gelecek sezon planlamasında yer almayan Jonas Svensson'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Siyah-beyazlılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli sağ bekin takımdan ayrılması bekleniyor.

Svensson'a Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yanı sıra Hollanda Eredivisie temsilcisi Go Ahead Eagles'ın da talip olduğu öğrenildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş, kulüp bulmasını istedi! Svensson'un sonu - 1. Resim

Beşiktaş, bu transferden bonservis geliri elde etmeyi hedeflerken, Jonas Svensson da düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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