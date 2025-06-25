Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Ayrılık çıkmaza girdi

Bologna'dan teklif alan Ciro Immobile, Beşiktaş'tan ayrılmak için kalan 4 milyon euroyu talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ödeme konusunda çıkmazda.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları kadar kadro planlamasında yaşanan ayrılıklar da gündemi meşgul ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Ciro Immobile ile yolları ayırmak kolay olmayacak.

35 yaşındaki tecrübeli golcü, Serie A ekiplerinden Bologna'dan yıllık 2 milyon euro değerinde teklif aldığı belirtildi. Ancak Beşiktaş ile olan sözleşmesinden kalan yıllık maaşı 6 milyon euro olan Immobile, ayrılığı kabul etmeden önce kalan 4 milyon euronun tamamını talep ettiği aktarıldı.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 19 gol atan İtalyan yıldız, 4 de asist yaptı.