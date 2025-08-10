Rezan Epözdemir kimdir, neden gözaltına alındı? Minguzzi ailesinin avukatı hakkındaki suçlamalar gündemde!

Ünlü avukat Rezan Epözdemir İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Evinde ve ofisinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, hakkında ciddi suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

1984 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Rezan Epözdemir Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Epözdemir, 2007’de Analiz Hukuk Bürosu’nu kurarak avukatlık kariyerine başladı.

Ceza hukuku başta olmak üzere insan hakları, ticaret hukuku ve aile hukuku gibi birçok alanda dava tecrübesine sahip oldu. “Taraf Ehliyeti”, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” ve “Haksız Tahrik” isimli üç kitabı ile çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda akademik makalesi bulunmaktadır.

Rezan Epözdemir kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada görev aldı. 2009 yılında Münevver Karabulut’un öldürülmesi davasında Karabulut ailesinin, 2020’de ise üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katledilmesi davasında Gültekin ailesinin avukatlığını üstlendi.

Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

İlgili Haber Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e ölüm tehdidi gönderen şahıs hakkında yakalama kararı

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında Rezan Epözdemir, evinde gözaltına alındı. Operasyon sırasında hem evinde hem de ofisinde aramalar yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, gözaltı işlemi Epözdemir’in yurt dışına gitmeye hazırlandığı bir dönemde gerçekleştirildi.

REZAN EPÖZDEMİR'İN SUÇU NE?

Rezan Epözdemir’e yönelik suçlamalar arasında rüşvet verme, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım yer alıyor. Soruşturma kapsamında pasaportuna dört ayrı suçtan dolayı yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Gözaltı sürecinin ardından soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.