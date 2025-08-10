Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar...

Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar...

Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar...
Son dakika... Kamuoyunun yakından takip ettiği davaların avukatlığı ile adını duyuran Rezan Epözdemir bu sabah evinde gözaltına alındı. Evindeki dijital materyallere el konulan Epözdemir'in hakkındaki suçlamalar ise dikkat çekti.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı.

REZAN EPÖZDEMİR'İN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. 

LONDRA'YA GİTMEYE HAZIRLANIYORDU

Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.

