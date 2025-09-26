Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediye kapattı, mahkeme açtı! Yunan ve Bulgar turistlerin uğrak mekanı yeniden kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Edirne Belediyesi'nin 'şikayetler' gerekçesiyle kapattığı ve 'sosyete pazarı' olarak bilinen Ulus Pazarı, mahkeme kararıyla yeniden açıldı. Yunan ve Bulgar turistlerin akın ettiği pazarın yargı süreci tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

 

Edirne'de 'sosyete pazarı' olarak bilinen ve özellikle Bulgar-Yunan turistlerin büyük ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, Edirne Belediyesi tarafından 'hakkında çeşitli şikayetler bulunduğu' gerekçesiyle kaldırıldı.

Pazarın kurulmasına izin verilmemesi üzerine Ulus Pazarı Esnaf Pazarcılar İşletme Kooperatifi, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Edirne İdare Mahkemesi, belediye encümeninin kararının yürütmesini geçici olarak askıya aldı.

Mahkemenin kararı sonrası pazar yeniden kuruldu.

"DURUŞUMUZ NET"

Belediyeden yapılan açıklamada yargı sürecinin sonucunun bekleneceği bildirildi ve pazarın süreç tamamlanana kadar kurulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Edirne Belediyesi olarak Ulus Pazarı konusunda duruşumuz nettir: Amacımız, Edirne'nin hakkını korumak ve kamu yararını gözetmektir ancak Edirne İdare Mahkemesi tarafından verilen geçici yürütmeyi durdurma kararı gereğince daha önce kapatılacağı duyurulan Ulus Pazarı, kurulacak ve hizmet verecektir. Sürecin nihai sonucu mahkeme kararına göre şekillenecek olup gelişmeleri siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

"EKSİĞİMİZ VARSA GİDERECEĞİZ"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, cazibe merkezi konumundaki Ulus Pazarı'nın 21 yıldır Edirne halkına en iyi şekilde hizmet ettiğini söyledi.

Pazarın Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak yeri olduğunu dile getiren Atkoşan, Ulus Pazarı'nın kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Ulus Pazarı'nın yönetmeliğe aykırılığının bulunmadığını savunan Atkoşan, "Yönetim olarak Belediye Başkanı'mıza Ulus Pazarı'yla ilgili bazı çevrelerce yanlış ve hatalı bilgiler verildiğini düşünmekteyiz. Aniden gelişen bu sürecin başka bir açıklaması yoktur. Belediye Başkanı'mızla en kısa sürede bir araya geleceğiz ve birlikte mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Bizim bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz" diye konuştu.

