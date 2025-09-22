Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü! Zabıta, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde DEM Partili Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Direk ve ekibi, pazarcı esnafını sıraya dizip azarlaması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından görüntülerin belediyenin sayfasından kaldırıldığı bildirildi.

16 Eylül günü DEM Partili Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Direk ve ekibi pazar alanında denetim yaptı.

Pazarcı esnafını sıraya dizen Direk'in esnafa karşı şunları söylediği görüntülere yansıdı:

"GARİBANSINIZ DİYE EKMEĞİNİZE MANİ OLMAYALIM DİYORDUM"

"Ben size iyi niyet gösterdiğim müddetçe siz şımarıyorsunuz. Bundan sonra kendinize bir çekidüzen vereceksiniz. Ben şimdi burada bir şerit çekeceğim, sizin alanınızı belirleyeceğim. Bu saatten sonra şeridi geçmek suçtur ve cezai işlem uygulanacak. Bir daha şeride bir şey olursa sizi buradan kaldıracağım. Şu an ekmeğinize mani olmak istemiyorum ama bu tür uyarıları dikkate alacaksınız, almak zorundasınız. Okul yolunun tamamen kapandığını görüyorsunuz. Burası bir okul yolu. Şu ana kadar okul yoktu, sesimizi çıkarmıyorduk. Garibansınız diye ekmeğinize mani olmayalım diyordum ama siz de bu tür konuları dikkate alın ve şımarmayın"

GÖRÜNTÜ KALDIRILDI

Kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, tepkiler üzerine görüntülerin belediyenin sayfasından kaldırıldığı öğrenildi. Zabıta müdürünün azarlarcasına uyardığı pazarcı esnafının arasında yaşlı erkek ve kadının da olması dikkat çekti.

