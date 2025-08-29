CHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler

Talimat üzerine 27 Ağustos Çarşamba günü sabahı tüm zabıta görevlileri belediyede toplandı. Zabıta Müdürü F.T., Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Kale Orta Okulu bahçesine kilit parke döşemesi talimatı verdiğini ve tüm zabıtaların okula gitmesi gerektiğini bildirdi. Görevlendirildikleri okula giden H.S.K. (34) ve C.E.Ç. (42) isimli zabıta memurları, sağlık sorunları gerekçesiyle taş döşemeyerek güvenlik kameralarının da gördüğü bölgede mesai bitimine kadar bekledi.

Perşembe sabahı asfalt çalışmalarının yapıldığı bölgede trafik akışını düzenlemeleri için görevlendirilen H.S.K. ve C.E.Ç., öğle arasında evlerine gittikleri sırada telefonla aranarak yine parke taşı döşeme işi için okula gönderildi. Çarşıda buluşan iki zabıta, birlikte okula giderek, önceki gün yaptıkları gibi kameranın önünde beklemeye başladı.

Belediye Başkanı Erkan Hayla

Yaklaşık 15 dakika sonra elindeki sopayla okulun bahçesine giren Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, öfkeyle C.E.Ç.'nin sırtına vurdu. Aynı zabıtaya ikinci kez vuran Başkan Hayla'nın elindeki sopa kırılırken, Hayla'nın arkadaşına vurmasını engellemek için araya giren H.S.K. de parmağından darbe aldı. Başkan Erkan Hayla tarafından okulun bahçesinden uzaklaştırılan zabıtalar, Kale Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek ifade veren iki zabıta, Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldu.

"BİZ ASLA ONA KARŞILIK VERMEDİK"

8 aydır Başkan Hayla tarafından mobbinge maruz bırakıldıklarını iddia eden H.S.K.'nin ifadesinde, "Rahatsızlıklarımız ve görev tanımımızda olmadığı için parke taşı döşemedik. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, Başkan Erkan Hayla elindeki sopa ve hakaretler ederek üzerimize doğru geldi. C.E.Ç.'nin sırtına 2 kere sertçe vurdu. İkinci vuruşunda sopa kırıldı, eğer sopa kırılmasa ve arkadaşım eğilmese daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla ona karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" dediği öğrenildi.

Görev tanımlarında olmamasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldıklarını ancak yakın zamanda burun ameliyatı olması nedeniyle taş döşemediğini savunan C.E.Ç. ise ifadesinde şunları söyledi: