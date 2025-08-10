Düğüne 3 gün kala dehşeti yaşadılar! Patlamada kapanan elleri 3 yıl sonra yeniden kavuştu

Azerbaycan’da yaşayan 26 yaşındaki Elmar İsmayilov, 3 yıl önce tanıştığı tanıştığı 21 yaşındaki Nermin Caferova ile evlenmek istedi ancak Caferova'nın ailesi bu evliliğe müsaade etmedi. İkili, kaçıp evlenmek üzere karar aldı. Dini nikahlarını kıyan çift, resmi nikah için 3 gün sonrasına tarih aldı.

SİGARA YAKTI EV PATLADI

Birlikte kaldıkları evde gece kalkan Elmar İsmayilov sigara yakmak istedi. Çakmağı çaktığı esnada doğal gaz sızıntısının olduğu evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada Elmar ile Nermin çifti ciddi derecede yaralandı. Çıkan yangında, Nermin Caferova’nın parmakları kapanırken, kolları kısmen kapalı halde kaldı. Eşi gibi ellerinde ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan Elmar İsmayilov, o günden sonra bir daha eşi Nermin Caferova’nın elini tutamadı.

3 yıl boyunca tedavi için birçok yol deneyen ve hastaneye giden çift, umduğu iyileşmeyi kaydedemedi.

ELLERİ 3 YILIN SONUNDA KAVUŞTU

Tedavi için Türkiye'ye gelen çift, Eskişehir Şehir Hastanesi’nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından parmakları, elleri ve kolları açılan çiftin elleri 3 yıl sonunda tekrar kavuştu.

3 yıldır hayalini kurduğu gelinliği giyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Nermin Caferova’nın sevinci gözlerinden okundu. Alina İsmayilova ismini verdikleri 10 aylık bebeklerini rahat bir şekilde kucaklayabilen çift, Eylül ayında Türkiye'de düğün yapma kararı aldı.

Türkiye’de kimsesi olmayan çiftin düğününe yoğun katılım olması beleniyor.

"BİZİ ANCAK ÖLÜM AYIRABİLİR"

Başından geçenleri anlatan Elmar İsmayilov, "Ben gece kaktım sigara içmek için, sigara yanmadı elimde patladı. Biz ikimiz de yandık. Azerbaycan'da tedavi gördük ama bize 'sizin çıkış yolunuz yok, böyle kalacak' denmişti. Benim ellerim açılmıyordu, birleşmişti ama keserek açtılar. Yoldaşımın kolları da açılmıyordu ama sağ olsun doktorumuz kollarını açtı. Eşimin 3 yıldır elini tutamıyordum, artık tutabiliyorum. Yüzük takmak isterdim ama parmakları iyi olmadığı için takılamazdı şimdi takılabilir. Eşimden hiçbir şekilde vazgeçmem ölene kadar birlikte olacağız. Bana, ‘sen iyisin ama eşinin durumu iyi değil’ dediler, ben de ‘hayır ölene kadar biz birlikte olacağız, bizi ancak ölüm ayırabilir’ dedim" diye konuştu.

"ÇAKMAĞI ÇAKMASA GAZDAN ÖLEBİLİRDİK"

Yaşadıkları hakkında konuşan Nermin Caferova ise, "Kötü bir duyguydu hiçbir insanın hayatta böyle bir şey yaşamasını istemem. Yani çekilemeyecek bir duyguydu, nasıl anlatılır bilmiyorum. Şu anda çok mutluyum. Düğünümüzü Ankara'da yapacağız. Düğün gününde de doktorumuza uğrayacağız. O gün eşim çakmağı yakmasaydı biz gaz sızıntısından ölebilirdik. Buna da şükrediyoruz" diye konuştu.