Edin Dzeko imzayı attı! Golcü ismin yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan 39 yaşındaki Edin Dzeko, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile anlaştı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından kontratı sona erince sarı-lacivertlilere veda eden Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu. Bosna Hersekli tecrübeli futbolcu, yeniden Serie A'da forma giyecek.

Dünyanın en iyi 4'üncü ligi olarak gösterilen İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Edin Dzeko, Serie A'da daha önce 6 yıl Roma ve 2 yıl Inter formaları giymişti.

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"ŞARTLARIN SAĞLANMASI HALİNDE..."

Kulüpten yapılan açıklamada, "17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Edin Dzeko, 30 Haziran 2026'ya kadar Fiorentina'da kalmasını sağlayacak, belirli şartların sağlanması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar otomatik olarak yenilenecek bir sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.