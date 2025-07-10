Fenerbahçe, Asensio'da mutlu sona yakın! Kulüpler anlaştı, gözler yıldız isimde

Gol yollarını Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe, orta saha için Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kurmaylar PSG ile anlaşma sağlarken, gözler yıldız futbolcuya çevrildi. Ortaya çıkan 'online' sunum detayı dikkat çekerken, Asensio'nun alacağı maaş da tartışma konusu oldu.

Jhon Duran'ın ardından kadrosuna bir de güçlü orta saha eklemek isteyen Fenerbahçe, Marco Asensio transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. PSG'nin gözden çıkardığı İspanyol isim için harekete geçen sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

Kariyerinin en parlak döneminde piyasa değeri 90 milyon euroyu gören Assensio'nun hem İspanyol Millî Takımı’ndaki hem de PSG’deki yerini kaybettikten sonra yeni bir çıkış fırsatı aradığı belirtilirken, deneyimli isim Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain, Marco Asensio için anlaşmaya vardı. İddiaya göre, Asensio'ya yıllık 9 milyon euro maaş teklif edildi.

Ancak oyuncu, bu teklifi yeterli bulmadı ve maaşın artırılmasını talep etti. Oyuncuyla sözleşme görüşmeleri başladı.

'ONLINE' SUNUM YAPILDI

Öte yandan Marco Asensio transferinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Asensio'ya 'online' olarak oturacağı evin sunumu yapıldı. Oyuncu evi beğendi ve onayladı.

Yıldız isim, Fenerbahçe'nin maaş teklifini kabul ederse Jhon Duran ile aynı tipte bir villada kalacak.

37 MAÇTA 10 GOL

29 yaşındaki 10 numara Marco Asensio, geride kalan sezonun ilk yarısını PSG’de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Aston Villa’da geçirdi. Bu süreçte 37 maça çıkan Asensio 10 gol atarken 5 de asist yaptı.