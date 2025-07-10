Asensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden birine imza atmak üzere. Sarı-lacivertli yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen dünyaca ünlü İspanyol yıldız Marco Asensio için Fransız deviyle el sıkıştı. Marco Asensio Fenerbahçe'ye gelecek mi, piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl soruları gündemde.

Fenerbahçe’nin, 28 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık 9 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ancak Asensio cephesi bu rakamın artırılmasını talep etti. Peki, Marco Asensio Fenerbahçe'ye gelecek mi, piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?

MARCO ASENSIO FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun transferi için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde yıllık 9 milyon euro maaş teklif edildi. Asensio teklifi yeterli bulmayarak ücretin artırılmasını istedi. Taraflar arasında sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

MARCO ASENSIO PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olan Marco Asensio, Avrupa futbol piyasasında yüksek profilli oyuncular arasında. Marco Asensio Fenerbahçe transfer gündeminde mercek altında.

MARCO ASENSIO İSTATİSTİKLERİ

Profesyonel kariyerinde toplam 331 maçta forma giyen Asensio, 60 gol kaydetti. Premier Lig'de Aston Villa ile çıktığı 13 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Real Madrid kariyerinde 191 maçta 37 gole imza attı.

MARCO ASENSIO NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Marco Asensio, 21 Ocak 1996’da İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde doğdu. 28 yaşındaki oyuncu, İspanyol Milli Takımı’nda da forma giyiyor.