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Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres Fenerbahçe ile anılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Viktor Gyökeres Fenerbahçe&#039;ye gelecek mi? Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres Fenerbahçe ile anılıyor
Fenerbahçe, Arsenal, Edin Dzeko, Abdulkadir Ömür, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

77 milyon Euro ile Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde gözünü çevirdi. Peki, Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres'a çevirdi. Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? sorusu gündeme damga vururken futbolcu için resmi temasın gerçekeleşebileceği yönünde ihtimallar bulunuyor.

Yaz transfer döneminde kadrosuna güçlü futbolcuları katmaya çalışan Fenerbahçe, Jhon Duran ile imzaları atmasıyla radarına yeni bir futbolcuya daha eklendi.

Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres Fenerbahçe ile anılıyor - 1. Resim

VİKTOR GYÖKERES FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ? 

Portekiz basınından Recor'un haberine göre Fenerbahçe, Victor Gyökeres'i yakın takibe aldı. Ancak şu an için Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelme durumu bulunmuyor.

Sarı lacivertli ekip Edin Dzeko ile yollarını ayırmasının ardından yönünü Victor Gyökeres'a çevirmiş durumda. İsveçli oyuncunun Arsenal'e transferi gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe'nin harekete geçeceği konuşuluyor.

Şu an için Arsenal ile resmi imzaların atılmadığı biliniyor. 

Sporting'de geri kalan sezon boyunca 52 maçta oynayan yıldız oyuncu, 54 gol atıp, 12 asist yaptı. Toplamda ise 66 gola direkt olarak katkı sağladığı bilinmektedir.

Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres Fenerbahçe ile anılıyor - 2. Resim

GYÖKERES’İN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Sporting'in Arsenal'den 80 milyon euroya yakın bonservis ücreti talep ettiği ve bu rakamda indirime gitmeyeceğini söyledi. 

Arsenal ve Gyökeres arasındaki anlaşmanın olumlu sonuçlanmaması durumunda, yıldız golcü için Fenerbahçe'nin teklif götüreceği öne sürüldü. 

Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres Fenerbahçe ile anılıyor - 3. Resim

VİKTOR GYÖKERES ARSENAL İLE ANLAŞTI MI?

Viktor Gyökeres’in Arsenal’e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulmaktadır. Ancak, Sporting’in 80 milyon euroya yakın bonservis ücreti talep ettiği için şu anda bir sonuca varılamamıştır.

Victor Gyökeres ile Arsenal arasında görüşmeler devam ediyor. Henüz anlaşma sağlanamamıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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