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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe&#039;de sakatlık şoku! Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Anderson Talisca sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldız golcü Talisca, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'den kötü haber... 2-2 biten Fatih Karagümrük hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın kamp kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

TALİSCA HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

Karagümrük maçında Talisca, arka adale yaralanması nedeniyle sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı - 1. Resim

KAMP KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Talisca, kamp kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe, 14 Temmuz Pazartesi günü Portekiz'e gidecek ve 27 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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