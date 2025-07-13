Altyapıdan yetişti, 6 yıl uzak kaldı... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.