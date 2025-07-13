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Altyapıdan yetişti, 6 yıl uzak kaldı... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Altyapıdan yetişti, 6 yıl uzak kaldı... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin&#039;i yeniden kadrosuna kattı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Tarık Çetin'i yeniden renklerine bağladı.

Altyapıdan yetişti... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor'da bulunan 28 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapıdan yetişti... Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı - 2. Resim

Açıklamada, "Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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