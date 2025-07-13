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Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla tanıdık bir isimle yeniden el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, altyapısından yetişen ve uzun yıllar farklı kulüplerde forma giyen Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içerisinde Portekiz kampına katılması bekleniyor. Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı merak edilen konular arasında yer aldı.

2023-2024 sezonunu Çaykur Rizespor’da tamamlayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpsüz kalan Tarık Çetin kariyerine başladığı kulübe geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Altyapıdan yetişip A takıma kadar yükselen ancak Fenerbahçe formasını profesyonel seviyede resmi maçlarda giyemeyen tecrübeli kaleci, 6 yıl aranın ardından yeniden Kadıköy yolunu tutuyor. Peki, Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı - 1. Resim

TARIK ÇETİN KİMDİR?

Tarık Çetin kaleci mevkisinde görev yapıyor. Futbol kariyerine Derincespor’da başlayan Tarık, daha sonra uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında forma giymiştir. Profesyonel seviyede birçok takımda görev alan Çetin, yeniden Fenerbahçe’ye transfer olmuştur.

Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı - 2. Resim

TARIK ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

8 Ocak 1997 doğumlu olan başarılı kaleci Tarık Çetin 28 yaşındadır. Fenerbahçe transferi ile gündeme gelen Çetin'in istatistikleri de merak konusu.

Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı - 3. Resim

TARIK ÇETİN NERELİ?

Tarık Çetin İstanbul Kadıköy ilçesinde doğmuştur. Aradan geçen 6 yılın ardından tekrar Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Tarık Çetin bomba transfer haberi ile gündeme geldi.

Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı - 4. Resim

TARIK ÇETİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tarık Çetin profesyonel kariyerine Fenerbahçe’de başlamıştır. Ardından Karagümrük’te kiralık olarak forma giyen Tarık Çetin sonrasında ise Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Son olarak Tarık Çetin Fenerbahçe ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tarık Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Tarık Çetin ile anlaştı - 5. Resim

TARIK ÇETİN İSTATİSTİKLERİ

Kaleci Tarık Çetin profesyonel kariyerinde toplam 83 resmi maça çıktı. Karagümrük’te 44, Çaykur Rizespor’da ise 39 karşılaşmada görev yapmıştır.

Milli takım seviyesinde ise Türkiye U16, U18 ve U19 takımlarında toplam 24 kez forma giymiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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