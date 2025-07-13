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6 sene sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'de bir anlaşma daha tamam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 sene sonra geri dönüyor! Fenerbahçe&#039;de bir anlaşma daha tamam
Fenerbahçe, Rizespor, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, kaleci transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet edecek. Bu süreçte ikinci ve üçüncü kaleci arayışına giren sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, altyapısından yetişen tecrübeli eldiven Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.

Çetin, geçtiğimiz günlerde 6 sene formasını giydiği Çaykur Rizespor'dan ayrılmıştı.

TARIK ÇETİN KİMDİR?

Fenerbahçe U-19 takımında yetişen Tarık Çetin, U-21 takımına yükseldikten sonra 2018'in ara transfer döneminde Karagümrük'e kiralandı. Sezon sonunda bir kez daha İstanbul ekibine kiralık olarak imza atan Çetin, bir buçuk sezon Karagümrük'te oynadı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönen Çetin, 2019'un yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a bonservisiyle gitti ve 6 yıl Karadeniz ekibinde forma giydi.

Kulüple sözleşmesi sona eren Çetin, yeniden sarı-lacivertliler ile anlaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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