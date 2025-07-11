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Dominik Livakovic'in talebi şaşkına çevirdi! Kulübe resmi teklif ulaşırsa...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Jose Mourinho, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon formayı birçok maçta İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'ten yönetime flaş talep geldi. Hırvat kaleci, sarı-lacivertli yöneticilerle görüşerek beklenmedik bir teklifte bulundu. Yollar her an ayrılabilir... İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri peş peşe yaşanıyor, sarı-lacivertli kulüpte hareketlilik sürüyor. Gol yollarını Jhon Duran ile takviye eden ve diğer bölgeleri de yıldız isimlerle süslemek isteyen Fenerbahçe'de gözler kalede. 

Son bilgilere göre; geçtiğimiz sezon birçok maçta formayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, yönetimden şok bir talepte bulundu.

"MENAJERİME TEKLİFLER GELİYOR"

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun, Hırvat kalecinin performansından memnun olmadığı biliniyor. Livakovic ise yöneticilerle bir görüşme yaptı ve "Menajerime çok sayıda teklif geliyor. Takımdan ayrılmak istiyorum" dedi.

Domonik Livakovic'in talebi şaşkına çevirdi! Kulübe resmi teklif ulaşırsa... - 1. Resim

KULÜP AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Alınan bilgilere göre şu ana kadar Livakovic için kulübe ulaşan bir teklif olmadı.

Sarı-lacivertli yönetim, resmi bir talep olması ve rakamın tatmin etmesi durumunda tecrübeli file bekçisi ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Mourinho'nun şu anki planlarında 1'inci kaleci olarak İrfan Can'ı düşündüğü, bu nedenle Livakovic'in satılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetimi, 2 sezon önce 7 milyon euroya aldığı Hırvat eldiveni en azından zarar etmeden elden çıkarmak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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