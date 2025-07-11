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Haberler > Dünya > Ölen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı! Kan donduran olay böyle ortaya çıktı

Ölen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı! Kan donduran olay böyle ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ölen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı! Kan donduran olay böyle ortaya çıktı
Cinayet, Bebek Ölümleri, Anne Cinayeti, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galler’de yaşayan Egle Žilinskaitė, 2019 ve 2021 yıllarında evde gerçekleştirdiği doğumlarda iki bebeğini de kaybetti. Beş çocuk annesi olduğu bildirilen kadın, battaniyelere ve çöp torbalarına sarılı bebek cesetlerinden birini tavan arasına diğerini de havalandırma boşluğuna saklayarak yıllarca bu şekilde yaşadı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Dehşete düşüren olay Galler’in Wildmill kasabasında meydana geldi. Egle Žilinskaitė, 2019 ve 2021 yıllarında evde, tek başına ve tıbbi destek almadan iki doğum gerçekleştirdi. Doğum esnasında gelişen komplikasyonlardan dolayı bebeklerini kaybeden kadın, beş çocuğu ve ölen bebeklerinin cesetleriyle beraber yıllarca yaşadı.

TAVAN ARASINA SAKLAMIŞ

Olay, polisin iddia edilen bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Žilinskaitė’nin evine gitmesiyle ortaya çıktı. Evde yapılan detaylı incelemelerde tavan arasında ve havalandırma boşluğunda iki bebek cesedine rastlandı.

Ölen bebeklerinin cesediyle yıllarca yaşadı! Kan donduran olay böyle ortaya çıktı - 1. Resim

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeklerin cesedi adli tıpa gönderilirken, kalıntıların aşırı derecede çürümesi nedeniyle kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Bebeklerin doğum sırasında öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Mahkemeye çıkarılan sanık, 'bir bebeğin doğumunu gizlemek ve yasal bir cenaze törenini engellemek' suçlamalarını kabul etti.

BEBEĞİN CESEDİNİ DE BERABERİNDE GÖTÜRDÜ

Mahkemede Bebek A olarak anılan ilk bebek, Ağustos 2019 civarında farklı bir adreste ölü doğmuştu. Žilinskaitė, Haziran 2021'de Bridgend'deki mevcut evine taşındığında, bebeğin cesedini da beraberinde götürdü.

''DOĞUM SIRASINDA DEPRESYONDAYDI''

İkinci bebek olan Bebek B, Eylül 2021'de taşındıkları evde ölü doğdu. BBC’nin haberine göre, avukat Matthew Roberts, perşembe günü Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde yaptığı açıklamada, Žilinskaitė'nin doğumlar sırasında depresyonda olduğunu belirterek partnerinin de alkolik olduğunu ve kendisine duygusal şiddet uyguladığını söyledi.

Anne, ertelenmiş hapis cezasına çarptırılırken olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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