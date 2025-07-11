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İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2021 şampiyonu ve güreşçi İsmail Balaban ile Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, kızlarının dünyaya geldiklerini yaptıkları peş peşe paylaşımlarla duyurdu. Çiftin bebeklerine verdikleri ilginç isim dikkat çekti.

Survivor 2021’de tanıştıktan sonra ilişkiye başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. 19 Kasım 2022’de Nevşehir’de aile arasında nişan töreni düzenleyen çift bir gün sonra ise dünya evine girdi. 

İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı - 1. Resim

Hiçbir masraftan kaçınmayan ikili Kapadokya’dan sonra ikinci düğünlerini Antalya’da yaptı. Düğüne dair detaylar göz kamaştırırken, ikiliyi bu mutlu günlerinde Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan gibi eski yarışmacı arkadaşları da yalnız bırakmadı. 

İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı - 2. Resim

“DİNİNE VE VATANINA BAĞLI BİR EVLAT OLSUN”

Balaban ile Şeker, bebek beklediklerini Survivor 2025 sürecinde duyurmuştu. İkili, dün kızlarını kucaklarına aldıklarını peş peşe yaptıkları paylaşımlarla açıkladı. İsmail Balaban, “Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah” notunu düştü.

İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı - 3. Resim

İlayda Şeker ise “Güzel dilek ve mesajlarınız için herkese teşekkür ederim. Toplu cevap vereyim yetişebildiğime döndüm ama çok yorgunum iyi ki varsınız, biraz uyuyacağım” dedi.

‘İLİS’ ADINI KOYDULAR

İkilinin kızlarına İlis adını verdikleri ortaya çıktı. İlis; nadir ve özgün bir isim olarak bilinir. Aynı zamanda mavi, huzur ve sadakati sembolize eder.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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