Sıfır aldığı motosikletine doyamadı! 40 bin lira parasından da oldu

Bursa'da Abdulkadir Uludağ'ın 2 ay önce sıfır aldığı motosikleti çalındı. Yanmış halde bulunan motosikletin kasasındaki 40 bin lira da ortadan kayboldu. Şüphelilerin bulunmasını isteyen Uludağ, "Ben adalet istiyorum. Bu kişilerin cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Abdulkadir Uludağ'ın 2 ay önce 54 bin liraya sıfır aldığı motosikleti, gece saatlerinde evinin önünden çalındı. 5 Temmuz gecesi motosikletli 2 kişinin Uludağ'ın motosikletinin direksiyon kilidini kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, sabah motorunun çalındığını fark eden Uludağ, durumu polise bildirdi.

Sabah saatlerinde polis ekiplerine Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde yanmış bir motosiklet ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, motosikletin şase numarasından motosikletin Abdulkadir Uludağ'a ait olduğunu belirledi. Ayrıca motosikletin kasasında 40 bin lira olduğu, ancak paranın ne olduğu bilgisine de ulaşılamadı. Polis, motosikleti yakan ve çalan kişileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Sıfır aldığı motosikletini sadece 2 ay kullanabildiğini söyleyen Abdulkadir Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayının 4'ünü 5'ine bağlayan gece saat 1 civarında eve geldim. Sabah saat 7'de kalktığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. Hemen telaşla polisi aradım. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Kayıtlarda, motosikletli iki şahsın sokağıma girip motorumu aldığı, kapının önünde direksiyon kilidini kırdığı ve motoru alıp götürdüğü görülüyor"

Motorun kasasındaki 40 bin liranın da bulunamadığını belirten Uludağ, "Daha sonrasında polis merkezine yanmış bir motosiklet ihbarı geliyor. Olay yerine giden ekipler şase numarasına baktı ve bana ait olduğu anlaşıldı. Benim için asıl önemli olan, motorun kasasında 40 bin lira param vardı. Birisi parayı koyduğumu gördü, parayı aldı ve iz bırakmamak için motoru yaktığını düşünüyorum. Bu parayı, motoru, hepsini dişimle tırnağımla biriktirdim. Şimdi benim motorumu yakan kişi yarın bir başkasının evini ya da arabasını yakmaz mı? Bu şahıslar yakalanmazsa cesaret bulacaklar. Ben adalet istiyorum. Bu kişilerin cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.