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Fenerbahçe'nin logo kararı! Ali Koç açıkladı: Yeni sezon formasında "yıldız" olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin logo kararı! Ali Koç açıkladı: Yeni sezon formasında &quot;yıldız&quot; olacak mı?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç; futbol, basketbol ve voleybol branşlarını kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, yeni sezon formalarında "yıldız" yer alıp almayacağı sorusunu cevapladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları gereği, kulüplere Süper Lig'de elde ettikleri her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkı veriliyor. 

Fenerbahçe ile spor giyim markası Adidas arasında forma sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Ali Koç, merak edilen "yıldız" konusuna açıklık getirdi.

Fenerbahçe'nin logo kararı! Ali Koç açıkladı: Yeni sezon formasında

"YILDIZ KULLANMAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli takımın yıldızlı forma giyip giymeyeceğine dair konuşan Ali Koç, 2025-2026 sezonunda da armada yıldız kullanmayacaklarını duyurdu.

"Formada amblemin nasıl kullanacağı sponsor firmanın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek."

1959 ÖNCESİ 9 ŞAMPİYONLUK

Türkiye 1. Futbol Ligi'nin (şimdiki adıyla Süper Lig) başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. TFF kayıtlarına göre 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Kulübü'nün armasında 3 yıldız taşıma hakkı bulunuyor.

1959 yılı öncesinde 9 lig şampiyonluk kazananFenerbahçe, bu şampiyonlukların federasyon tarafından sayılmaması üzerine 2021-2022 sezonundan itibaren armasında yer alan yıldızları kaldırmıştı.

Fenerbahçe'nin logo kararı! Ali Koç açıkladı: Yeni sezon formasında

5 YILDIZLI TİŞÖRT

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için 2021 yılında TFF'ye başvuruda bulunan sarı-lacivertliler, bu konuda olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadığı gerekçesiyle 28 şampiyonluğu simgeleyen 5 yıldızlı tişört yaptırmıştı.

Fenerbahçe'nin logo kararı! Ali Koç açıkladı: Yeni sezon formasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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