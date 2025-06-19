Fenerbahçe imzayı attı! Ali Koç duyurdu: Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşması

Sarı-lacivertli kulüp ile spor giyim markası Adidas arasında 5 yıllık anlaşma imzalandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 farklı branşı kapsayan yeni sponsorluğu, "Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşması" olarak açıkladı.

Fenerbahçe; futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 5 yıl boyunca spor giyim markası Adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak. Kulüp Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"TÜRK SPORUNU EN GÜÇLÜ TEMSİL EDEN FENERBAHÇE"

"Bugün burada Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız" diyen Ali Koç, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile sponsor firmanın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

"3 FARKLI BRANŞTA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı, "Firma ve Fenerbahçe, ilk defa 3 farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin 3 ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır" şeklinde konuştu.

YENİ FORMALAR 1 TEMMUZ'DA SATIŞTA

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak. Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca yeni sponsorun formalarıyla sahaya çıkacak. Altyapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek" sözlerini sarf etti.