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Uraz Kaygılaroğlu'dan Ali Koç itirafı! 'İmza kampanyası' cevabı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, tepkilerin odağında yer alıyor. Seçim kararı aldırmak isteyen muhalefetin de destek verdiği imza kampanyası da devam ediyor. Bu süreçte Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonların kaybedilmesinin ardından başlayan yoğun tepkiler üzerine eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertli camiada mevcut yönetimin eylülden önce seçime gitmesi için imza kampanyası başlatılmıştı.

ALİ KOÇ'UN ÖNERİSİYLE ÜYE OLDU

İmza kampanyasına dair haberler spor gündeminden düşmezken, Fenerbahçe taraftarı olan ünlülerden Uraz Kaygılaroğlu'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, katıldığı programda, Başkan Ali Koç'un önerisiyle sarı-lacivertli kulübe üye olduğunu söyledi.

Uraz Kaygılaroğlu'dan Ali Koç itirafı! 'İmza kampanyası' cevabı gündem oldu - 1. Resim

"BENİ ZORA SOKMA"

Programın sunucusu Mehmet Demirkol'un "O zaman imza kampanyasına katılmıyorsun" yorumuna karşılık Kaygılaoğlu, "Ee... Beni zora sokma" cevabını verdi.

İMZA SAYISI 229

Fenerbahçe'den 4 Haziran'da yapılan resmi açıklamada, olağanüstü genel kurul talebiyle kulübe teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğunu duyurulmuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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