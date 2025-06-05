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Ali Koç'a 114 milyon euroluk Mario Branco faturası!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç&#039;a 114 milyon euroluk Mario Branco faturası!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de görevine kısa süre önce son verilen Sportif Direktör Mario Branco'nun transfer harcamaları gündem oldu. İki sezonda 114 milyon euro harcayan Branco’nun 15 milyon euro zararla ayrılması camiada tepkilere yol açtı.

Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi geride büyük bir mali yük bıraktı. 1 Temmuz 2023'te sarı-lacivertli kulübe Sportif Direktör olarak katılan ve geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Portekizli futbol adamı, kulübe yaptığı transferlerle gündemde.

Ali Koç'a 114 milyon euroluk Mario Branco faturası! - 1. Resim

Branco'nun görev yaptığı iki sezonluk süreçte Fenerbahçe, toplam 114 milyon euroyu bulan bonservis ve kiralama bedeli harcarken, bu yatırımların çoğu beklenen katkıyı sağlayamadı. Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Levent Mercan, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao gibi isimlerin performansları hem taraftar hem de yönetim nezdinde tartışma konusu oldu.

Ali Koç'a 114 milyon euroluk Mario Branco faturası! - 2. Resim

Bu süreçte sarı-lacivertliler, Arda Güler'in Real Madrid'e, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a, Altay Bayındır'ın ise Manchester United'a satılmasıyla birlikte toplam 99 milyon euroluk oyuncu geliri elde etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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