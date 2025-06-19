Devin Özek yardımcı istedi mi? Fenerbahçe gündem olan iddiaya cevap verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 11:52 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 11:56 - Güncelleme:

Şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayıran ve futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Kulübü, "Yeni Futbol Direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı talep ettiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek'i 'futbol direktörü' olarak görevlendirmişti. Kulüp bünyesinde 7 yılı aşkın süredir farklı departmanlarda yer alan ve son 2 sezondur 'sportif direktör yardımcılığı' görevini üstlenen Okan Özkan ise 'futbol koordinatörü' olarak atanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Futbol Direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı istediği yönünde spor basınına yansıyan iddialara cevap verdi. İlgili Haber Aziz Yıldırım'a ağır sözler! Fenerbahçe'de kriz çıkaran mail: Erol Bilecik'ten ayrılık kararı "DEVİN ÖZEK İÇİN BİR YARDIMCI İLE GÖRÜŞMEDİK" Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.



Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız." İlgili Haber Fenerbahçe'den Osimhen ve Sane'yi gölgede bırakacak transfer hamlesi! Adı bile herkesi heyecalandırdı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş