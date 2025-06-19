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Fenerbahçe'ye veda etti, imza için sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye veda etti, imza için sağlık kontrolünden geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran 2023'de transfer olduğu Fenerbahçe'ye sözleşme süresinin tamamlanmasıyla birlikte veda eden Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaştı. Son olarak Inter forması giydiği Serie A'ya başka forma altında geri dönmeye hazırlanan 39 yaşındaki forvet, İtalyan kulübü için sağlık kontrolüne girdi.

Fenerbahçe forması altında 2 sezon geçiren Edin Dzeko, yeniden Serie A'da mücadele etmeye hazırlanıyor. Fiorentina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan ve yıllık 2 milyon euro maaş alacağı haberleri çıkan Boşnak futbolcu, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'den ayrıldı, imza için sağlık kontrolünden geçti - 1. Resim

99 MAÇTA 46 GOL

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu karşılaşmalarda 46 gol attı ve 18 asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, imza için sağlık kontrolünden geçti - 2. Resim

"HER ŞEYİMİ VERDİM"

Dzeko, sarı-lacivertlilere vedasında, "Kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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