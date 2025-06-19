Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da tadı ve aromasıyla meşhur olan çilek, yoğun talep görüyor. Henüz tarladayken alıcısı hazır olan çileğin kilosunun 80 lira olduğu bildirildi.

Muğla'da hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 1. Resim

Çileği toplamak için kadınlar hava ısınmadan günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 2. Resim

KİLOSU 80 TL

Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileğin kilogramı henüz ürün tarladayken 80 liradan satılıyor.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 3. Resim

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Yatağan ilçesinde düzenlenen hasat şenliğinde yaptığı açıklamada Muğla'nın birçok ilçesinde çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını vurguladı.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 4. Resim

"ÜRETİMİMİZ HER YIL ARTTI"

Muğla'da 2018'de başlayan çilek tarımında fide dikim alanlarının genişlediğini belirten Baydar, "Muğla Valiliğinin destekleriyle 2018 yılında 15 dekarda başlayan çilek projemiz, 830 dekar alanda 1600 çiftçi kapasitesine ulaştı. Üretimimiz her yıl arttı. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 5. Resim

Bu yıl da 34 aileye en az 3 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptırdıklarının altını çizen Baydar, kadın girişimcilerin bu alana yönelmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - 6. Resim

"ÜRETİCİMİZE İYİ GELİR KAPISI OLDU"

Proje kapsamında üreticilere fidenin yanı sıra sulama ve kaplama sistemini sunduklarını, bunun yüzde 75'inin de hibe olarak verildiğini bildiren Baydar, "Çilek dekarda yaklaşık 7 ila 10 ton arasında ürün veriyor. Üreticimize iyi gelir kapısı oldu. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlar için yeni gelir kapısı haline geldi." diye konuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'ye veda etti, imza için sağlık kontrolünden geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? Karar metninde dikkat çeken detay - EkonomiFaiz indirimi ne zaman başlayacak?Haziranda sürpriz yok! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - EkonomiMerkez Bankası faiz kararını açıkladıDünyanın en büyüklerinden! 289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Ekonomi289 metrelik dev Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecek - EkonomiTescilli lezzette hasat zamanı! 1 ay sürecekİşverene kurs desteği! 132 bin liralık gider İŞKUR'dan - Ekonomiİşverene kurs desteği! 132 bin liralık gider İŞKUR'danAltında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - EkonomiAltında son durum! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Sonraki Haber Yükleniyor...