Tadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira

Muğla'da tadı ve aromasıyla meşhur olan çilek, yoğun talep görüyor. Henüz tarladayken alıcısı hazır olan çileğin kilosunun 80 lira olduğu bildirildi.

Muğla'da hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Çileği toplamak için kadınlar hava ısınmadan günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor.

KİLOSU 80 TL

Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileğin kilogramı henüz ürün tarladayken 80 liradan satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Yatağan ilçesinde düzenlenen hasat şenliğinde yaptığı açıklamada Muğla'nın birçok ilçesinde çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını vurguladı.

"ÜRETİMİMİZ HER YIL ARTTI"

Muğla'da 2018'de başlayan çilek tarımında fide dikim alanlarının genişlediğini belirten Baydar, "Muğla Valiliğinin destekleriyle 2018 yılında 15 dekarda başlayan çilek projemiz, 830 dekar alanda 1600 çiftçi kapasitesine ulaştı. Üretimimiz her yıl arttı. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da 34 aileye en az 3 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptırdıklarının altını çizen Baydar, kadın girişimcilerin bu alana yönelmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

"ÜRETİCİMİZE İYİ GELİR KAPISI OLDU"

Proje kapsamında üreticilere fidenin yanı sıra sulama ve kaplama sistemini sunduklarını, bunun yüzde 75'inin de hibe olarak verildiğini bildiren Baydar, "Çilek dekarda yaklaşık 7 ila 10 ton arasında ürün veriyor. Üreticimize iyi gelir kapısı oldu. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlar için yeni gelir kapısı haline geldi." diye konuştu.