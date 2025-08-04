38 yaşında sürpriz transfer: Modern futbolun gerçek devi! 

Arsenal'den 2021 yılında ayrılan David Luiz'in Avrupa macerası yeniden başlıyor. 38 yaşındaki deneyimli stoper, son Kıbrıs Rum Kesimi şampiyonu Pafos'a transfer oldu.

"BENZERSİZ KARİZMASIYLA DÜNYA ÇAPINDA HAYRANLIK KAZANIYOR"

Pafos'tan yapılan açıklamada, Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı" ifadeleri kullandı.

38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Vitoria, Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.