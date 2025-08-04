Solskjaer'e son kredi! Sahadaki ilk sinyal geleceğini belirleyecek

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine devam etmesine karar verildi. Son yıllarda sık sık yaşanan teknik direktör değişikliklerinin faydası olmadığı gibi her defasında takımı daha da kötü etkilemesi sebebiyle böyle bir karar alındı. Ancak Norveçli teknik adamın kredisi yine de çok uzun değil. Shakhtar Donetsk maçlarında elde edilen sonuçlar ve sergilenen kötü futbol hayal kırıklığı yaşatmıştı. Siyah beyazlı yönetim takımın bir an önce sahada umut veren bir görüntü vermesini bekliyor.

ADALI SAHİP ÇIKTI

UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'le eşleşen Beşiktaş, bu maçlarda ve ligin ilk haftalarında ışık vermezse Ole Gunnar Solskjaer için azalan umutlar tükenebilir. Yönetim bu karşılaşmalarda takımın güzel futbol sergilemesini ve mücadele gücünün yüksek olmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz salı günü Norveçli teknik adam hakkında yaptığı açıklamada, "Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz" demişti.

NURİ ŞAHİN GÜNDEMDE YOK

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve Nuri Şahin'in göreve getirileceği iddialarını yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Nuri Şahin, Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan maçı stattan takip etmişti.