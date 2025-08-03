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Beşiktaş'ı elemişti... Arda Turan'lı Shakhtar lige galibiyetle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş&#039;ı elemişti... Arda Turan&#039;lı Shakhtar lige galibiyetle başladı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ı hem deplasmanda hem de kendi evinde farklı deviren Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, ilk Ukrayna Premier Ligi maçına galibiyetle başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'ne de galibiyetle başladı.

SHAKHTAR LİG'E ZAFERLE BAŞLADI

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi ile karşılaştı. 

Shakhtar, maçın 79. dakikasında Kaua Elias'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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