Beşiktaş'ı elemişti... Arda Turan'lı Shakhtar lige galibiyetle başladı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Beşiktaş'ı hem deplasmanda hem de kendi evinde farklı deviren Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, ilk Ukrayna Premier Ligi maçına galibiyetle başladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'ne de galibiyetle başladı.
SHAKHTAR LİG'E ZAFERLE BAŞLADI
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi ile karşılaştı.
Shakhtar, maçın 79. dakikasında Kaua Elias'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak