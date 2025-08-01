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Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak?
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Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elendi. Siyah-beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Peki, Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak? İşte cevabı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenmesinin ardından gözler Konferans Ligi 3. ön eleme turuna çevrildi.

Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak? - 1. Resim

Ukrayna temsilcisi ile çıktığı iki maçta da  toplam 6-2'lik skorla elenen siyah-beyazlıların Konferans Ligi'ndeki rakibi netleşmeye başladı.

Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

Beşiktaş, Nomme Kalju - St. Patrick's eşleşmesinden galibiyetle çıkan tarafla rakip olacak. İlk maçta 1-0 galibiyetle ayrılan İrlanda ekibi St. Patrick's, rövanş maçında uzatmalarda 2-2 kaldı. Tplam 3-2'lik skorla adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu

Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri kim olacak? - 3. Resim

St. Patrick's Athletic - Beşiktaş karşılaşmalar 7-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Yaş ortalaması 24.5 olan St. Patrick's Athletic kadrosunun toplam piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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