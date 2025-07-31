Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 4-2 yenildi. Rövanş ise Polonya'nın Krakow şehrinde oynandı. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler araştırıyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2025-2026 sezonunun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan Beşiktaş, rövanşta da rakibine karşı varlık gösteremedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Kevin ve 45+2'de Elias'ın golleriyle Shakhtar Donetsk 2-0 öne geçti. Mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü. Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş, böylelikle UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.