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Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, her iki maçta da istediği performansı yakalayamadı. Taraftarlar "Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabını arıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 4-2 yenildi. Rövanş ise Polonya'nın Krakow şehrinde oynandı. Peki Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi? Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler araştırıyor.

Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2025-2026 sezonunun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan Beşiktaş, rövanşta da rakibine karşı varlık gösteremedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Kevin ve 45+2'de Elias'ın golleriyle Shakhtar Donetsk 2-0 öne geçti. Mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü. Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş, böylelikle UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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