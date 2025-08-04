Milyonlar bekliyordu! Emeklilerin ilk zam verisi belli oldu

Herkesin beklediği temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte emekli maaşlarına 2026 Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirleyen ilk enflasyon verisi de belirlenmiş oldu.

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SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06 oldu ve ilk zam verisi belirlendi. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri de kümülatif olarak bu rakama eklenecek. Emeklilerin alacakları zam oranı kesin olarak ocak ayının ilk haftasında belli olacak.