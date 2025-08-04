Milyonlar bekliyordu! Emeklilerin ilk zam verisi belli oldu
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Gelen rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılında alacağı maaş zammının da ilk verisi gelmiş oldu.
Herkesin beklediği temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte emekli maaşlarına 2026 Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirleyen ilk enflasyon verisi de belirlenmiş oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06 oldu ve ilk zam verisi belirlendi. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri de kümülatif olarak bu rakama eklenecek. Emeklilerin alacakları zam oranı kesin olarak ocak ayının ilk haftasında belli olacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci