Tek tek hesapladık! İşte Temmuz 2025 enflasyonuna göre yeni kiralar

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 oldu.

İŞTE YENİ KİRA ZAM ORANI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla merakla beklenen kira zam oranı da netleşti. Yeni kira zam oranı yüzde yüzde 41.13 oldu.

BİR ÖNCEKİ KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamına göre oluşacak yeni kira zam oranı ise merak ediliyor.

İşte %41.13 enflasyon rakamlarına göre yeni kiralar: