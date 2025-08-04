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Tek tek hesapladık! İşte Temmuz 2025 enflasyonuna göre yeni kiralar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tek tek hesapladık! İşte Temmuz 2025 enflasyonuna göre yeni kiralar
Enflasyon, Kira Zam, Türkiye İstatistik Kurumu, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin merak ettiği kira zam oranı da belli oldu. İşte detaylar...

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 oldu.

İŞTE YENİ KİRA ZAM ORANI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla merakla beklenen kira zam oranı da netleşti. Yeni kira zam oranı yüzde yüzde 41.13 oldu.

BİR ÖNCEKİ KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamına göre oluşacak yeni kira zam oranı ise merak ediliyor.

İşte %41.13 enflasyon rakamlarına göre yeni kiralar:

Eski Kira (TL)Yeni Kira (TL)
15.00021.169,50
20.00028.226,00
25.00035.282,50
30.00042.339,00
35.00049.395,50
40.00056.452,00
45.00063.508,50
50.00070.565,00
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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