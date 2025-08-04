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Gıda, barınma, kıyafet... Her şeyi etkiliyor! Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Merakla beklenen ve herkesi ilgilendiren temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda yüzde 33,52'ye geriledi. Buna göre enflasyonun düşüşü 14 aya çıktı.

Piyasaların gözü temmuz ayı enflasyon rakamlarındaydı.  Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer almıştı.

Temmuz ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre, enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

TÜİK'İN AÇIKLAMASI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

📌TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2025

 Temmuz 2025Temmuz 2024Temmuz 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı2,063,239,49
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı19,0828,7631,14
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı33,5261,7847,83
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı41,1365,9357,45

Gıda, barınma, kıyafet... Her şeyi etkiliyor! Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - 1. Resim

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,95 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025

Gıda, barınma, kıyafet... Her şeyi etkiliyor! Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - 2. Resim

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,07 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025

Gıda, barınma, kıyafet... Her şeyi etkiliyor! Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - 3. Resim

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %33,77 arttı, aylık %1,82 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.

Gıda, barınma, kıyafet... Her şeyi etkiliyor! Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - 4. Resim

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