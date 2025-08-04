Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama!

2025 Ağustos ayı kira artış oranı, TÜİK’in 4 Ağustos 2025’te açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in açıklayacağı 12 aylık TÜFE ortalamasına odaklanmış durumda. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç oldu?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 enflasyon verilerinin bugün açıklanmasının ardından ağustos ayı kira artış oranı hesaplandı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon temmuz ayında aylık yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 33,52 oldu.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Ağustos 2025 kira artış oranı, TÜİK’in 4 Ağustos’ta açıklayacağı Temmuz 2025 TÜFE 12 aylık ortalamasına bağlı olarak belirlendi. Ağustos ayında yasal kira artış oranı %41,13 olarak açıklandı.

Temmuz 2025’te kira artış oranı %43,23 olarak uygulanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA!

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Kira artış oranı hesaplama formülü şu şekilde:

Yeni Kira = Mevcut Kira + (Mevcut Kira × TÜFE Oranı / 100).

Örneğin, Temmuz 2025’te %43,23 TÜFE oranıyla 10.000 TL’lik bir kira için artış miktarı 4.323 TL, yeni kira bedeli ise 14.323 TL olur.