Bor atığından lityum otolara batarya! Bakan Bayraktar duyurdu: Rezervin yüzde 73’ü Türkiye'de

Haber Merkezi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikli araç bataryaları gibi stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan lityumun elde edilmesi amacıyla ETİ MADEN tarafından endüstriyel ölçekte lityum karbonat üretim tesisi kurulacağını söyledi.

Milletvekillerinin bor maden atıklarının ekonomiye kazandırılmasına dair soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar elektrikli araç bataryaları gibi stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan lityumun elde edilmesi maksadıyla kurulacak tesisin faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin lityum arz kapasitesinin artacağını söyledi.

Kurulan tesiste pilot üretim hattının devreye alınması için planlamanın devam ettiğini de ifade eden Bakan Bayraktar, ulusal patent başvurusuyla birlikte Arjantin, ABD ve Sırbistan’da yapılan uluslararası başvurular için de patentlerin alındığını dile getirdi.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye bor üretiminde lider konumda bulunuyor. 2024’te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, yüzde 97’si ihracat olmak üzere, 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.