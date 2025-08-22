Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD'de üniversiteye silahlı saldırı olayı asılsız çıktı! "Acımasız bir aldatmaca"

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı olayı asılsız çıktı! "Acımasız bir aldatmaca"

Villanova Üniversitesi’nde çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesine neden olan silahlı saldırı ihbarının asılsız olduğu açıklandı. Üniversite Başkanı Peter M. Donohue, öğrenci ve ailelere gönderdiği mektupta olay için “acımasız bir aldatmaca” ifadesini kullandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi’nde silahlı saldırı alarmı verildi.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Polis saldırganı arıyor - 1. Resim

KAMPÜSTE AKTİF SALDIRGAN

NBC'den edinilen bilgilere göre, Radnor Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kampüste aktif saldırgan bulunduğu teyit edilerek öğrencilerin ve çevredekilerin kapılarını kilitleyip barikat kurarak güvenli alanlara çekilmeleri istendi.

Polis ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtilirken, çevre sakinlerine ve öğrencilere “yerinizde kalın” çağrısı yapıldı. Konuya ilişkin tüm resmi bilgilendirmelerin Polis Teşkilatı tarafından yapılacağı bildirildi.

SİLAHLI SALDIRI ALARMI ASILSIZ ÇIKTI

Villanova Üniversitesi’nde çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesine neden olan silahlı saldırı ihbarının asılsız olduğu açıklandı.

Üniversite Başkanı Peter M. Donohue, öğrenci ve ailelere gönderdiği mektupta olay için “acımasız bir aldatmaca” ifadesini kullandı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Bugün yeni öğrencilerimizi ve ailelerini topluluğumuza kabul etmek için düzenlenen Oryantasyon Ayini sırasında, Hukuk Fakültesi’nde olası bir saldırgan olduğuna dair haberler panik ve korkuya yol açtı. Çok şükür kimse yaralanmadı ve bunun acımasız bir aldatmaca olduğu anlaşıldı. Kampüste silahlı saldırgan yoktu, yaralanma olmadı ve silah bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Bu bizim için bir rahatlama olsa da, yaşananların tüm topluluğumuzu sarstığını biliyorum.

Donohue, üniversitenin güvenlik birimi, Radnor Polisi ve diğer yerel emniyet birimlerine teşekkür etti. Ayrıca ayinde görevli danışmanlara ve üniversite personeline de “sakin ve şefkatli” yaklaşımları için minnettarlığını dile getirdi.

Başkan Donohue, ilk yıl öğrencileri ve ailelerinden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Villanova’ya bu şekilde bir başlangıç yapmanızı istemezdim. Yaşadığınız huzursuzluğu gideremem ama sizlere bir dua sunabilirim.

Duanın ardından Donohue, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgilendirme yapılacağını ancak şu an için herkesin güvende olmasından dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

