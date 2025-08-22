İran'da hava sahası kapatıldı! Sebebi merak edildi
İran, ülkenin batı semaları için bir "Havacılara Bildiri" yayınladı. Bildiride, ülkenin batı ve orta hava sahasının kapatıldığı belirtildi.
İRAN'DA HAVA SAHASI NEDEN KAPATILDI?
Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.
İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.
EN SON HAZİRAN AYINDA KAPATILMIŞTI
Ülkede hava sahası en son "12 Gün Savaşı" olarak bilinen İsrail-İran savaşı nedeniyle kapatılmıştı.
Söz konusu savaş, İran'ın ABD ile nükleer müzakerelere yanaşmaması ve İsrail'in ülkenin tesislerini zayıflatmak amacıyla İran'a bir dizi saldırı düzenlemesiyle başladı.
İki ülke arasında birçok misilleme saldırısı gerçekleştirildi.
