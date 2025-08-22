İran'da hava sahası kapatıldı! Sebebi merak edildi

İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.

İRAN'DA HAVA SAHASI NEDEN KAPATILDI?

Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.

İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

EN SON HAZİRAN AYINDA KAPATILMIŞTI

Ülkede hava sahası en son "12 Gün Savaşı" olarak bilinen İsrail-İran savaşı nedeniyle kapatılmıştı.

Söz konusu savaş, İran'ın ABD ile nükleer müzakerelere yanaşmaması ve İsrail'in ülkenin tesislerini zayıflatmak amacıyla İran'a bir dizi saldırı düzenlemesiyle başladı.

İki ülke arasında birçok misilleme saldırısı gerçekleştirildi.