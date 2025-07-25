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İsrail o görüntüleri ilk kez yayımladı! 12 Gün Savaşı'nda çok konuşulmuştu

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Kanal 13, İran füzelerinin 12 Gün Savaşı sırasında Hayfa Rafinerisi’ni vurduğu daha önce sansürlenmiş görüntüleri yayımladı. Üç doğrudan isabet alan ve tamamen hizmet dışı kalan rafineri, İsrail’in en kritik enerji tesislerinden biri olarak biliniyor.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu, “12 Gün Savaşı” olarak adlandırılan son çatışmalar sırasında İran tarafından fırlatılan balistik füzelerin Hayfa’daki petrol rafinerisini hedef aldığı ana dair daha önce sansürlenmiş görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İsrail o görüntüleri ilk kez yayımladı! 12 Gün Savaşı'nda çok konuşulmuştu - 1. Resim

RAFİNERİ ALEV ALMIŞTI

Yayınlanan görüntülerde, İran füzelerinin İsrail’in kuzeyinde yer alan ve ülke için stratejik öneme sahip enerji tesislerinden biri olan Hayfa Rafinerisi’ne doğrudan isabet ettiği görülüyor.

Yetkililer, rafinerinin üç doğrudan darbe aldığını ve saldırı sonrasında tamamen hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İsrail o görüntüleri ilk kez yayımladı! 12 Gün Savaşı'nda çok konuşulmuştu - 2. Resim

Hayfa Rafinerisi, İsrail’in petrol işleme kapasitesinin önemli bir kısmını karşılayan bir merkez konumundaydı. Tesisteki ağır hasarın ardından bölgedeki enerji arzının yeniden yapılandırılması için kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

Görüntülerin kamuoyuna açıklanması, ülkede enerji güvenliği konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İsrail güvenlik kaynakları, İran’ın bu saldırılarla yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve altyapısal hedefleri de vurmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

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