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Filistinliler Libya'ya mı sürgün edilecek? Mossad'ın yardım istediği ABD'den açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filistinliler Libya&#039;ya mı sürgün edilecek? Mossad&#039;ın yardım istediği ABD&#039;den açıklama geldi
Filistin, Libya, ABD, İsrail, Mossad, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ve İsrail'in Gazze'deki binlerce masum Filistinliyi Libya başta olmak üzere üçüncü bir ülkeye süreceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara ABD’nin Trablus Büyükelçiliğinden açıklama geldi.

Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'den tahliye edilecek Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için ABD'den yardım talep ettiği iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre Filistinlilerin Barnea, Etiyopya, Endonezya ve Libya’ya sürgün edilmesi planlanıyordu.

ABD'den konuyla ilgili olarak açıklama geldi. 

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD’nin Trablus Büyükelçiliği, Washington yönetiminin Gazze’deki Filistinlileri Libya’ya yerleştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Filistinliler Libya'ya mı sürgün edilecek? Mossad'ın yardım istediği ABD'den açıklama geldi - 1. Resim

Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, ABD'nin Gazze sakinlerini Libya'ya nakletmeye çalıştığı yönündeki iddiaların kışkırtıcı ve tamamen asılsız olduğunu teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

MOSSAD'IN FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANI

ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinin 18 Temmuz’daki haberinde, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmesine ilişkin iddialar yer almıştı.

Buna göre Barnea'nın, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardığı öne sürülmüştü.

Mossad Direktörü'nün ayrıca, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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