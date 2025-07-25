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3 Avrupa ülkesinden 'İsrail işgaline karşıyız' mesajı! Bağımsız Filistin vurgusu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Filistin, İşgal, Almanya, İngiltere, Fransa, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya, İngiltere ve Fransa, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail'in egemenliğini dayatmaya yönelik her türlü girişime karşı olduklarını açıkladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, Gazze'deki sivil halka temel insani yardımların gecikme olmadan ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze'ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiliz, Fransız ve Alman liderler, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılırken tüm esirlerin salıverilmesi çağrısı da yer aldı.

3 Avrupa ülkesinden 'İsrail işgaline karşıyız' mesajı! Bağımsız Filistin vurgusu - 1. Resim

HAMAS İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ

Gazze'deki halkın sıkıntılarına son vermek ve esirlerin ailelerinin yüreklerini ferahlatmak için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek yol olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceğinde rol almaması zorunludur. ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü diplomatik çabalara desteğimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de bir insani felaket yaşandığına işaret edilerek, "Su ve yiyecek gibi sivil halkın en temel ihtiyaçlarının hiçbir gecikme olmadan sağlanması gerekiyor. Sivil halka temel insani yardımların ulaştırılmaması kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ve sivil toplum kuruluşlarının açlık karşısında görevlerini yapmak üzere (Gazze'ye) girişini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki bir İsrail egemenliği dayatmasına kesinlikle karşıyız." uyarısına yer verilen açıklamada, ilhak tehditleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm hedefini baltaladığının altı çizildi.

Gazze'de geçiş yönetimi, güvenlik düzenlemeleri ve insani yardımların ulaştırılması gibi konularda özel ve güvenilir bir plan geliştirmek için BM dahil uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu aktaran E3 liderleri, bu planın, iki devletli çözüme giden önemli bir adım olarak İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas'ın görevden alınmasıyla birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

E3 liderleri, İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir ateşkes ve siyasi süreci desteklemek için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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