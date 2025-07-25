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Beşar Esad ile ilgili yeni gelişme! Fransa'dan şaşırtan Esad kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşar Esad ile ilgili yeni gelişme! Fransa&#039;dan şaşırtan Esad kararı
Beşar Esad, Suriye, Fransa, Tutuklama, Kimyasal Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Baas rejimine karşı elde ettiği tarihi zafer sonrası, Beşar Esad rejimi düşmüş, ülkede yeni bir sürece girilmişti. Devrik lider Esad'ın akıbeti ise merak ediliyordu. Fransa'da, devrik lider ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suriye'de, muhaliflerin tarihi operasyonu ve ardından gelen zaferle 8 Aralık 2024'te Esad rejimi düşmüştü. Devrik lider Beşar Esad'ın akıbetinin ne olacağı ise merak ediliyordu.

Beşar Esad ile ilgili yeni gelişme! Fransa'dan şaşırtan Esad kararı - 1. Resim

FRANSA'DAN SÜRPRİZ ESAD KARARI

Fransa’nın en yüksek yargı mercii olan Yargıtay (Cour de cassation), eski Suriye Devlet Başkanı  Esed hakkında 2013 yılında düzenlenen kimyasal saldırılar nedeniyle çıkarılan tutuklama emrini iptal etti. Karar, Fransız Ouest France gazetesinde kamuoyuna duyuruldu.

Mahkeme, kararında bir devlet başkanının dokunulmazlığının “her durumda” geçerli olduğunu ve bu nedenle Esed hakkında çıkarılan tutuklama emrinin geçersiz sayıldığını belirtti.

Beşar Esad ile ilgili yeni gelişme! Fransa'dan şaşırtan Esad kararı - 2. Resim

TUTUKLAMA KARARI NEDEN GEÇERSİZ SAYILDI?

Hatırlanacağı üzere, Paris’te görevli iki soruşturma yargıcı Kasım 2023’te, 2013 yılı Ağustos ayında Şam’ın Doğu Guta, Duma ve Adra bölgelerinde gerçekleştirilen ve binden fazla sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırılarla bağlantılı olarak, Beşar Esad hakkında insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına iştirak suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, söz konusu tutuklama emrini Haziran 2024’te onaylamıştı. Ancak Yargıtay’ın son kararıyla bu emir geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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